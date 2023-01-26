Окупанти за минулу добу 36 разів відкривали вогонь по населеним пунктам Херсонщини

Російські окупаційні війська протягом доби 25 січня 36 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"Російські загарбники 36 разів обстріляли територію Херсонщини. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, також по області завдано ракетного удару", - йдеться у повідомленні.

Херсон армія РФ обстріляла 5 разів – атакували житлові квартали міста. Ворожі снаряди поцілили в будинки херсонців.

Минулої доби російська армія вбила 2 мирних людей, 5 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Зазначимо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

25 січня російські військові відкрили вогонь по Бериславу Херсонської області. Окупанти цілеспрямовано атакували місце масового скупчення людей. Ворожі снаряди влучили в місцевий продуктовий магазин, в якому були люди.