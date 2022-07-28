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Окупанти за ніч нанесли два ракетних удари по Харкову

Окупанти за ніч нанесли два ракетних удари по Харкову

Вночі 28 липня російські війська два рази підряд атакували Харків. Загарбники запустили по місту ракети С-300. Про це повідомив мер Ігор Терехов.

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"Як результат – дві невеликі пожежі, загашені нашими рятувальниками. Інформації про постраждалих наразі немає", — розповів очільник міста.

Російські окупаційні війська майже щоденно атакують Харків, ціль окупантів - громадянська інфраструктура, житлові будинки і т.д.

Напередодні, вранці 27 липня, росіяни також вдарили по Харкову із ЗРК С-300. Тоді, закрема, в Індустріальному районі близько 5 години окупанти пошкодили будівлю об’єкту критичної інфраструктури. Унаслідок обстрілу горіли також 10 автомобілів.

До цього, 26 липня, загарбники нанесли ракетний удар по Слобідському району Харкова.

Автор:
Віта Молодан