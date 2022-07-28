Окупанти за ніч нанесли два ракетних удари по Харкову

Вночі 28 липня російські війська два рази підряд атакували Харків. Загарбники запустили по місту ракети С-300. Про це повідомив мер Ігор Терехов.

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"Як результат – дві невеликі пожежі, загашені нашими рятувальниками. Інформації про постраждалих наразі немає", — розповів очільник міста.

Російські окупаційні війська майже щоденно атакують Харків, ціль окупантів - громадянська інфраструктура, житлові будинки і т.д.

Напередодні, вранці 27 липня, росіяни також вдарили по Харкову із ЗРК С-300. Тоді, закрема, в Індустріальному районі близько 5 години окупанти пошкодили будівлю об’єкту критичної інфраструктури. Унаслідок обстрілу горіли також 10 автомобілів.

До цього, 26 липня, загарбники нанесли ракетний удар по Слобідському району Харкова.