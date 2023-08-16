Окупанти заблокували проїзд місцевих жителів до Кінбурнської коси - Генштаб ЗСУ

Російські окупаційні війська посилили фільтраційні заходи на тимчасово захопленій ними території Херсонської області, повідомляють в Генеральному штабі Збройних сил України.

"Так, в період з 15 по 26 серпня встановлено заборону на будь-які переміщення цивільного населення в районі між Голою Пристанню та Кінбурнською косою. Проводяться масові обшуки житлових приміщень та перевірка телефонів. Основну увагу приділяють мешканцям, які мають SIM-картки українських операторів", - йдеться у зведенні.

На Кінбурнській косі, точніше півострові, який закінчується цією косою, нагадаємо, розташовано чотири населених пункти з передвоєнним населенням біля 1,2 тисячі мешканців - село Геройське Херсонської області та села Покровка, Покровське й Василівка Очаківської міської громади Миколаївської області, які були "приєднані" окупаційними структурами до складу "Голопристанського району Херсонської області РФ". Зазначимо також, що цей півострів під час затоплення місцевості після підриву Каховської ГЕС був взагалі відрізаний від материка.

Водночас, як зазначають також у Генштабі, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом доби завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та один по зенітно-ракетному комплексу. В свою чергу, підрозділи ракетних військ і артилерії вразили зенітно-ракетний комплекс противника.

Стосовно дій окупантів на Херсонському напрямку зазначається, що артилерійських обстрілів росіян зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Хрещенівка, Новодмитрівка, Миколаївка, Садове, Зеленівка та сам Херсон.

На Запорізькому ж напрямку від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед яких Чарівне, Гуляйпілське, Омельник, Новоандріївка, Малі Щербаки та П’ятихатки Запорізької області.

На заході Донеччини окупаційна армія завдала авіаударів в районах сіл Урожайне та Благодатне, а її артобстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Богоявленка, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Благодатне та Урожайне. Нагадаємо, що в Міністерстві оборони України в середу оголосили про звільнення Урожайного.