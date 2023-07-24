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Окупанти запустили дрони по портовій інфраструктурі Дунаю: є постраждалі

обстріли одеської області, російські атаки
Росіяни атакували ангар. Фото: Facebook/ ОК "Південь"

В ніч на 24 липня російські окупаційні війська атакували Одеську область. Ворог спрямував дрони Shahed-136 на портову інфраструктуру Дунаю. 

Про це повідомила пресслужба оперативного командування "Південь".

обстріли одеської області, російські атаки обстріли одеської області, російські атаки обстріли одеської області, російські атаки
обстріли одеської області, російські атаки
Наслідки російської атаки на портову інфраструктуру Дунаю. Фото: Facebook/ ОК "Південь"
обстріли одеської області, російські атаки
Наслідки російської атаки на портову інфраструктуру Дунаю. Фото: Facebook/ ОК "Південь"
обстріли одеської області, російські атаки
Наслідки російської атаки на портову інфраструктуру Дунаю. Фото: Facebook/ ОК "Південь"

Атака тривала близько чотирьох годин поспіль. Сили протиповітряної оборони ліквідували три БПЛА. Постраждали чотири особи.

Водночас зафіксовано й влучання: зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження інших видів вантажів, в одному із виробничих приміщень сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано.

Попередньо відомо про 4 постраждалих працівників порту. Інформацію ще уточнюють.

Після виходу Росії з "зернової угоди", окупанти активізували обстріли Одеської області. Фактично відразу після оголошення про призупинення участі російський ракетний удар вивів з роботи значну частину зернової експортної інфраструктури порту "Чорноморськ".

Згодом Одеська область зазнала ще декількох атак поспіль. 23 липня росіяни вдарили по об'єктах всесвітньої спадщини у Одесі.

Автор:
Віта Молодан