Окупанти запустили дрони по портовій інфраструктурі Дунаю: є постраждалі

В ніч на 24 липня російські окупаційні війська атакували Одеську область. Ворог спрямував дрони Shahed-136 на портову інфраструктуру Дунаю.

Про це повідомила пресслужба оперативного командування "Південь".

Наслідки російської атаки на портову інфраструктуру Дунаю. Фото: Facebook/ ОК "Південь" Наслідки російської атаки на портову інфраструктуру Дунаю. Фото: Facebook/ ОК "Південь" Наслідки російської атаки на портову інфраструктуру Дунаю. Фото: Facebook/ ОК "Південь"

Атака тривала близько чотирьох годин поспіль. Сили протиповітряної оборони ліквідували три БПЛА. Постраждали чотири особи.

Водночас зафіксовано й влучання: зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження інших видів вантажів, в одному із виробничих приміщень сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано.

Попередньо відомо про 4 постраждалих працівників порту. Інформацію ще уточнюють.

Після виходу Росії з "зернової угоди", окупанти активізували обстріли Одеської області. Фактично відразу після оголошення про призупинення участі російський ракетний удар вивів з роботи значну частину зернової експортної інфраструктури порту "Чорноморськ".

Згодом Одеська область зазнала ще декількох атак поспіль. 23 липня росіяни вдарили по об'єктах всесвітньої спадщини у Одесі.