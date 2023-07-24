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Окупанти запустили дрони по портовій інфраструктурі Дунаю: є постраждалі
В ніч на 24 липня російські окупаційні війська атакували Одеську область. Ворог спрямував дрони Shahed-136 на портову інфраструктуру Дунаю.
Про це повідомила пресслужба оперативного командування "Південь".
Атака тривала близько чотирьох годин поспіль. Сили протиповітряної оборони ліквідували три БПЛА. Постраждали чотири особи.
Водночас зафіксовано й влучання: зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження інших видів вантажів, в одному із виробничих приміщень сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Попередньо відомо про 4 постраждалих працівників порту. Інформацію ще уточнюють.
Після виходу Росії з "зернової угоди", окупанти активізували обстріли Одеської області. Фактично відразу після оголошення про призупинення участі російський ракетний удар вивів з роботи значну частину зернової експортної інфраструктури порту "Чорноморськ".
Згодом Одеська область зазнала ще декількох атак поспіль. 23 липня росіяни вдарили по об'єктах всесвітньої спадщини у Одесі.