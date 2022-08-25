Окупанти запустили по Харкову 2 ракети

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Харківської області. Протягом минулої доби ворог обстрілював Харків, Харківський та Богодухівський райони області.

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Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Минулої ночі обстрілів міста Харків не зафіксовано. Окупанти запустили в напрямку міста 2 ракети. Перша вибухнула в повітрі, а друга впала на території Чугуївського району. Попередньо – без постраждалих", - зазначив очільник ОВА.

Крім того, протягом минулої доби ворог обстрілював Харків, Харківський та Богодухівський райони області.

Близько 9:00 ранку 24 серпня був обстріляний Шевченківській район Харкова. Пошкоджений заклад освіти. На щастя, ніхто не постраждав.

Найбільш інтенсивно обстрілювалося смт Мала Данилівка в Харківському районі. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, сталося кілька пожеж. В Харківському і Богодухівському районах через обстріли горіла трава на великих відкритих площах.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізували 2 мирних людей - в Малій Данилівці постраждали чоловіки 39 і 48 років.

"На лінії зіткнення ворог продовжує обстрілювати наші позиції із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії. В районі Ізюма окупанти намагалися наступати в напрямку Пасіка – Долина, але під вогнем ЗСУ відступили з втратами", - зауважив Синєгубов.

Зазначимо, напередодні росіяни обстріляли Харків ракетами "Калібр" та касетними боєприпасами.