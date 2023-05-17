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Категорія
Події
Дата публікації

Окупанти завдали 16 ударів по прикордонню Сумщини

сумщина, обстріли
Було зафіксовано загалом понад 180 вибухів

Протягом дня росіяни 16 разів обстріляли прикордоння Сумської області. Було зафіксовано загалом понад 180 вибухів. Під ворожий обстріл потрапили Білопільська, Новослобідська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Згідно з повідомленням, найбільше постраждала Білопільська громада. По її території ворог бив з міномету – 28 прильотів та здійснив обстріл з гранатометних систем – 85 вибухів.

У Зноб-Новгородській громаді зафіксовано чотири артобстріли, 10 "прильотів" з мінометів та обстріл з РСЗВ "Град".

По Новослобідськвй громаді ворог здійснив мінометний обстріл. Внаслідок цього один приватний будинок загорівся, а ще один - зазнав пошкоджень. Місцеві жителі, які намагалися загасити пожежу, були обстріляні з стрілецької зброї.

По Середино-Будській громаді росіяни вдарили з міномету та ствольної артилерії.

Вчора російські окупаційні війська здійснили 20 обстрілів прикордоння Сумської області, внаслідок чого одна людина дістала поранення.

Автор:
Тетяна Гойденко