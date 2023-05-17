Окупанти завдали 16 ударів по прикордонню Сумщини

Протягом дня росіяни 16 разів обстріляли прикордоння Сумської області. Було зафіксовано загалом понад 180 вибухів. Під ворожий обстріл потрапили Білопільська, Новослобідська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Згідно з повідомленням, найбільше постраждала Білопільська громада. По її території ворог бив з міномету – 28 прильотів та здійснив обстріл з гранатометних систем – 85 вибухів.

У Зноб-Новгородській громаді зафіксовано чотири артобстріли, 10 "прильотів" з мінометів та обстріл з РСЗВ "Град".

По Новослобідськвй громаді ворог здійснив мінометний обстріл. Внаслідок цього один приватний будинок загорівся, а ще один - зазнав пошкоджень. Місцеві жителі, які намагалися загасити пожежу, були обстріляні з стрілецької зброї.

По Середино-Будській громаді росіяни вдарили з міномету та ствольної артилерії.

Вчора російські окупаційні війська здійснили 20 обстрілів прикордоння Сумської області, внаслідок чого одна людина дістала поранення.