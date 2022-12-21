Окупанти завдали 23 удари по Сумській області

Російські окупаційні війська протягом дня, 21 грудня, завдали 23 удари по прикордонню Сумської області. Під ворожий вогонь потрапили дві громади регіону.

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Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

По Середино-Будській громаді російські війська ударили з мінометів. Там зафіксували 3 прильоти.

Глухівську громаду росіяни обстріляли з реактивних систем залпового вогню. Там було 20 прильотів.

"Люди не постраждали. Віримо в наших захисників і захисниць", - зазначив Живицький.

Нагадаємо, 15 грудня окупанти завдали 58 ударів по прикордонню в Сумській області.