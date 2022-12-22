Окупанти завдали 54 удари по Сумській області

Російські окупаційні війська протягом дня, 22 грудня, завдали 54 удари по прикордонню в Сумській області. Під ворожий вогонь потрапили три громади регіону.

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Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Білопільську громаду росіяни обстріляли 4 рази із мінометів. Загалом 37 мін розірвалися на прикордонні. Пошкоджений приватний будинок, сільський Будинок культури та магазин", - зазначив він.

По Хотінській громаді з території Росії ворог ударив із артилерії. Там зафіксували 12 прильотів.

Крім того, окупанти обстріляли із мінометів прикордонне село у Зноб-Новгородській громаді. Там було 5 прильотів.

За словами Живицького, у всіх випадках обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, окупанти 21 грудня завдали 23 удари по прикордонню Сумської області.