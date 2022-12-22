- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Окупанти завдали 54 удари по Сумській області
Російські окупаційні війська протягом дня, 22 грудня, завдали 54 удари по прикордонню в Сумській області. Під ворожий вогонь потрапили три громади регіону.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Білопільську громаду росіяни обстріляли 4 рази із мінометів. Загалом 37 мін розірвалися на прикордонні. Пошкоджений приватний будинок, сільський Будинок культури та магазин", - зазначив він.
По Хотінській громаді з території Росії ворог ударив із артилерії. Там зафіксували 12 прильотів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, окупанти обстріляли із мінометів прикордонне село у Зноб-Новгородській громаді. Там було 5 прильотів.
За словами Живицького, у всіх випадках обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, окупанти 21 грудня завдали 23 удари по прикордонню Сумської області.