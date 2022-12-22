Ренкінг HR-ініціатив Ренкінг HR-ініціатив
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Точка У Точка У
Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Окупанти завдали 54 удари по Сумській області

Окупанти завдали 54 удари по Сумській області

Російські окупаційні війська протягом дня, 22 грудня, завдали 54 удари по прикордонню в Сумській області. Під ворожий вогонь потрапили три громади регіону. 

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Білопільську громаду росіяни обстріляли 4 рази із мінометів. Загалом 37 мін розірвалися на прикордонні. Пошкоджений приватний будинок, сільський Будинок культури та магазин", - зазначив він.

По Хотінській громаді з території Росії ворог ударив із артилерії. Там зафіксували 12 прильотів.

Крім того, окупанти обстріляли із мінометів прикордонне село у Зноб-Новгородській громаді. Там було 5 прильотів.

За словами Живицького, у всіх випадках обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, окупанти 21 грудня завдали 23 удари по прикордонню Сумської області.

Автор:
Ніна Комащенко