Окупанти завдали 6 авіаударів по Оріхову і обстріляли Куп'янськ із САУ "Піон": ситуація у регіонах

Армія країни-агресора РФ завдала 85 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області та 67 разів обстріляла Херсонську область, поранивши 3 цивільних людей. Також окупанти за добу обстріляли 20 населених пунктів Харківщини, є загибла та поранені.

На Херсонщині троє поранених

За минулу добу противник здійснив 67 обстрілів, випустивши 413 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів.

Як уточнив Прокудін, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та об'єкти критичної інфраструктури.

За словами очільника області, через російську агресію 3 людини дістали поранення.

Окупанти вгатили 8 авіаснарядами по Оріхову та Роботиному

За добу ворог завдав 85 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області, повідомляє начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Окупанти вгатили 6 авіаснарядами по Оріхову та 2 по Роботиному, здійснили 5 РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки, Роботиного й Новоіванівки, а також атакували 16 безпілотниками Гуляйполе, Залізничне, Новодарівку, Червоне, Малинівку, Левадне, Роботине та Гірке", - зазначив Малашко.

Він додав, що 56 артобстрілів припали на території Новоандріївки, Новоданилівки, Білогір'я, Щербаків, Темирівки, Степногірська, Степового, П'ятихаток, Лобкового та інших міст і сіл на лінії вогню.

За добу надійшло сім повідомлень про руйнування житлових будинків. Обійшлося без постраждалих.

На Харківщині загинула жінка

Російські війська минулої доби завдали ударів із артилерії й мінометів по 20 населених пунктах Харківської області, повідомляє очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами ворог завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Вовчанськ, Миколаївка Чугуївського району; Голубівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка Куп'янського району.

Також вчора у селищі Донець Ізюмського району 53-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Він загинув.

Крім того, ворог обстріляв м. Куп'янськ із САУ "Піон". Внаслідок удару загинула 57-річна жінка, двоє чоловіків 56 й 62 року зазнали поранень. Потерпілих госпіталізували, їх стан середній. Пошкоджено багатоповерховий будинок.