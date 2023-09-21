Окупанти завдали 6 авіаударів по Оріхову та Преображенці: поранені троє людей

Армія країни-агресора РФ продовжує гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 20 вересня ворог завдав 87 ударів по 20 містах та селах.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Військовослужбовці РФ здійснили 9 РСЗВ-обстрілів Роботиного, Новодарівки, Новоселівки та Гуляйпільського, атакували БПЛА Чарівне, Новодарівку, Малинівку й Кам'янське, а також нанесли 6 авіаударів по Оріхову та Преображенці", - зазначив Малашко.

За його словами, 68 артилерійських обстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Новоандріївки, Ольгівського, Левадного, Білогір'я, Полтавки, Малих Щербаків, Степового та інших прифронтових міст та сіл.

Як повідомив очільник області, внаслідок авіаційного удару по мирній громаді поранення отримали 3 жителі Преображенки - їх оперативно доправлено в лікувальну установу.

Крім того, за добу надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, 19 вересня машина знімальної групи шведського телебачення TV4 була атакована російським дроном у Степногірську. Шведський журналіст Йоган Фредріксон та оператор Даніел Дзоджик за кілька хвилин до атаки вийшли з машини.