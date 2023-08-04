Окупанти завдали 75 ударів по 20 населеним пунктам Запорізької області

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 3 серпня ворожа армія вдарила по 20 населених пунктах. Через обстріли поранення отримав 53-річний чоловік.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, за минулу добу військові РФ здійснили 75 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області.

"67 артилерійських обстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Новоданилівки, Гуляйпільського, Новодарівки, Червоного, Чарівного, Ольгівського, Малинівки, Білогір'я, Преображенки, Левадного, Кам'янського, Малих Щербаків, Степового, П'ятихаток", - зазначив Малашко.

Він додав, що також зафіксовано 4 обстріли з РСЗВ по Новодарівці, Левадному та Кам'янському, а також 2 авіаційні удари по Малій Токмачці та атаки БПЛА по Малинівці та Новоандріївці.

Як повідомив очільник області, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу поранення отримав 53-річний чоловік, якого оперативно доставлено в лікувальний заклад та надано необхідну медичну допомогу.

Крім того, за добу надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, напередодні через ворожий артилерійський обстріл по Преображенці загинула 58-річна жінка.