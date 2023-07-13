Окупанти завдали 80 ударів по 14 населеним пунктам Запорізької області

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 12 липня ворожа армія вдарила по 14 населених пунктах.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, за минулу добу військові РФ завдали 80 ударів по 14 населеним пунктам Запорізької області.

"Зафіксовано 72 артилерійські обстріли Оріхова, Гуляйполя, Залізничного, Ольгівського, Чарівного, Малинівки, Степногірська та інших прифронтових сіл, а також 5 ударів БПЛА та 2 удари з РСЗВ по Новодарівці та Левадному", - зазначив Малашко.

Він додав, що за добу надійшло 44 повідомлення про пошкодження житлових будинків, господарських будівель та інших об'єктів інфраструктури.

Крім того, внаслідок падіння вибухонебезпечного об'єкту в Запоріжжі кількість постраждалих збільшилась до 21, серед них 8 - діти. З них у медзакладах перебуває 6 дорослих та 7 дітей.

Нагадаємо, за добу 11 липня ворожа армія вдарила по 16 населених пунктах Запорізької області. Під час артилерійської атаки по житловому кварталу Гуляйполя загинув 85-річний чоловік.