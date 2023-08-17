Окупанти завдали 80 ударів по 20 населеним пунктам Запорізької області

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 16 серпня ворожа армія завдала 80 ударів по 20 населеним пунктам.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"70 артилерійських обстрілів прийшлося по території Гуляйполя, Новодарівки, Щербаків, Малої Токмачки, Залізничного, Преображенки, Ольгівського, Полтавки, Темирівки, Кам'янського, Степового, Новояковлівки та інших сіл на лінії вогню", - зазначив Малашко.

Він додав, що військові Рф обстріляли з РСЗВ Новояковлівку й Новодарівку, атакували сімома БПЛА Залізничне, Новодарівку, Чарівне, Левадне й П'ятихатки.

Також окупанти поцілили ракетою по Запорізькому району - снаряд впав між двома селами та не завдав шкоди.

За добу надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських будівель та об’єктів інфраструктури.

Напередодні окупанти завдали 100 ударів по 26 населеним пунктам Запорізької області. Від п'яти авіаударів постраждали Таврійське та Оріхів, а п'ять ракетних ударів прийшлися по Таврійському.