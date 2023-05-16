Окупанти завдали 90 ударів по 14 населеним пунктам Запорізької області

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 90 ударів ворог завдав по 14 населеним пунктам.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Ворог влаштував терор мирних населених пунктів по всій лінії розмежування. За добу 90 ударів завдав по 14 містах і селах: 76 артобстрілів по Залізничному, Гуляйпільському, Ольгівському, Малинівці, Щербакам, 12 з РСЗВ по Гуляйполю, Новоданилівці, Білогір'ю, Степовому, Кам'янському та 2 авіаційних по Малій Токмачці", - зазначив Малашко.

Він додав, що за добу зафіксовано руйнування 24 цивільних об'єктів.

"Рашисти знову поцілили по Новояковлівці. Ворожі "Гради" відпрацювали по мирних домівках жителів Степногірська. Ворог завдав удару й по багатоповерхівках, приватних будинках та господарчих спорудах в Оріхові. Крім того, постраждало кладовище", - уточнив Малашко.

За словами очільниками області, жертв серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, протягом 14 травня армія країни-агресора РФ завдала 84 удари по 19 населеним пунктам Запорізької області.