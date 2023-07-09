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Окупанти завдали авіаційних, мінометних та артилерійських ударів по Харківщині

рятувальники ліквідували пожежу у хвойному лісі спричинену ворожими обстрілами
Рятувальники ліквідували пожежу у хвойному лісі спричинену ворожими обстрілами. Фото: ГУ ДСНС у Харківській області

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Протягом доби по області окупанти завдавали авіаційних, мінометних та артилерійських ударів по прикордонним населеним пунктам.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, протягом доби по області окупанти завдали авіаударів по околицях прикордонних селищ Милове, Кислівка Куп’янського району та Ветеринарне Харківського району.

Також загарбники обстріляли з мінометів та артилерії понад 15 населених пунктів: Гранів Харківського району, Хатище, Вовчанськ, Варварівка, Цегельне Чугуївського району, Фихолівка, Дворічна, Куп'янськ, Кислівка, Кам'янка Куп’янського району.

Крім того, у селі Загризино внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка Куп’янського лісового господарства Сеньківського лісництва. Пожежу рятувальники  загасили.

Як повідомив очільник області, жертв та постраждалих немає.  

Синєгубов додав, що піротехніки ДСНС протягом доби обстежили 5,8 га території Харківщини, де виявили та знешкодили 70 вибухонебезпечних предметів. До робіт залучили 158 осіб та 62 одиниці техніки.

Напередодні окупанти завдали артилерійських ударів і по місту Вовчанськ. Внаслідок обстрілу було пошкоджено 9-поверховий житловий будинок. Також постраждав чоловік 62 років, який отримав осколкове поранення та був госпіталізований.

Автор:
Світлана Манько