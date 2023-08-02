Окупанти завдали авіаційного удару по Оріхову

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 1 серпня ворожа армія вдарила по 20 населеним пунктам.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, за минулу добу армія РФ здійснила 97 обстрілів по 20 населених пунктах Запорізької області.

"14 авіаударів ворог завдав по Гуляйполю, Оріхову, Малій Токмачці та Преображенці, а 74 артобстріли - по території Гуляйполя, Новодарівки, Малинівки, Червоного, Залізничного, Новоандріївки, Левадного, Білогір'я, Ольгівського, Чарівного, Степногірська, Кам'янського, Степового, Малих Щербаків, Павлівка та Лобкового", - уточнив Малашко.

Він додав, що крім того, зафіксовано 6 ударів з РСЗВ по Верхній Терсі, Новодарівці й Темирівці, 2 ворожі БПЛА-атаки по Гуляйполю та Малим Щербакам, а також ракетний удар по Таврійському.

Під час авіаційного удару армії РФ по Оріхову поранення отримав 42-річний чоловік. Його оперативно направлено до лікувального закладу.

Також за добу надійшло 34 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Напередодні в результаті ворожих обстрілів госпіталізовано пораненого 48-річного жителя Малої Токмачки.

За добу 31 липня ворог здійснив 86 ударів по 24 населеним пунктам Запорізькій області.