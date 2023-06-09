Окупанти завдали авіаударів по населеним пунктам Запорізької області

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 97 ударів ворог завдав по 21 населеному пункту.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Він зазначив, що ворог здійснив 97 обстрілів 21 населеного пункту на лінії вогню.

За словами Малашко, окупанти завдали авіаційних ударів по Гуляйполю й Полтавці.

Крім того, загарбники тричі атакували з БПЛА Чарівне, нанесли 8 ударів з РСЗВ по Ольгівському, Білогір'ю, Темирівці, Новогригорівці, Червоному, 84 артудари по Новояковлівці, Гуляйполю, Залізничному, Кам'янському, Степовому, Новомиколаївці та іншим прифронтовим селам.

Як повідомив очільник області, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

За добу додалося ще 24 зруйновані об'єкти житлового фонду.

Напередодні ворог 148 разів обстріляв прифронтові населені пункти Запорізької області. Внаслідок обстрілів було пошкоджено 32 цивільних об'єктів. Також у Кам'янському мінно-вибухові травми отримав 68-річний чоловік.