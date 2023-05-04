Окупанти завдали авіаударів по Сумщині та Чернігівщині: є загибла та поранені

Російські окупанти пізно ввечері 3 травня здійснили удари з авіації по населених пунктах Сумської та Чернігівської областей. Про це повідомила пресслужба Оперативного командування "Північ".

Зазначається, що близько 22:25 в напрямку села Уралове Сумської області було зафіксовано два вибухи. Ймовірно, це були керовані авіабомби. Внаслідок цього було пошкоджено два приватні будинки, адміністративну будівлю та заклад освіти.

Близько 23:10 у районі Іванівки Чернігівської області було зафіксовано один приліт, ймовірно, керованої авіабомби. Загарбники пошкодили пʼять будівель різного призначення, зокрема, будівлю закладу освіти. Через російську атаку загинула жінка похилого віку, ще три людини отримали поранення.

Наслідки російського авіаудару по Іванівці Чернігівської області 3 травня 2023. Фото: ОК "Північ" / Telegram Наслідки російського авіаудару по Іванівці Чернігівської області 3 травня 2023. Фото: ОК "Північ" / Telegram Наслідки російського авіаудару по Іванівці Чернігівської області 3 травня 2023. Фото: ОК "Північ" / Telegram Наслідки російського авіаудару по Іванівці Чернігівської області 3 травня 2023. Фото: ОК "Північ" / Telegram Наслідки російського авіаудару по Іванівці Чернігівської області 3 травня 2023. Фото: ОК "Північ" / Telegram

Очільник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус уточнив, що загинула жінка 1941 року народження. Внаслідок авіаудару в Іванівці загорілися житловий будинок та господарча будівля, ще один будинок пошкоджено.

Нагадаємо, в ніч на 3 травня росіяни скинули дві керовані авіабомби на один з населених пунктів у Сумській області. Тоді було пошкоджено електропідстанцію.