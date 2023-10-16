Окупанти завдали авіаударів по Харківській та Запорізькій області: яка ситуація в регіонах

Армія країни-агресора РФ продовжує гатити по мирних містах і селах у Запорізькій, Харківській, Херсонській та Донецькій областях.

Ситуація на Харківщині

Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

Так, у смт Борова Ізюмського району до медиків звернулася 65-річна жінка, що отримала поранення під час обстрілу селища. Вона госпіталізована у середньому стані.

У cелі Глушківка Куп'янського району обстрілами окупантів пошкоджено приватний житловий будинок, гараж та господарчі споруди.

Внаслідок обстрілу міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено багатоквартирний та приватний житлові будинки.

Через удар керованою авіабомбою по селу Чернещина Ізюмського району пошкоджено приватний будинок.

Крім того, у селі Юрченкове Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу загинула свійська худоба.

"На Куп'янському напрямку ворог не припиняє спроб йти в наступ. За минулу добу наші захисники відбили 15 атак ворога біля Синьківки та Іванівки", - зауважив Синєгубов.

Наслідки атак окупантів у Запорізькій області

Як повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко, окупанти за добу завдали 134 удари по 23 населених пунктах.

По території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Роботиного, Кам'янського, Степового, Плавнів, Малих Щербаків та інших прифронтових міст та сіл прийшлося 111 артобстрілів.

Ворог здійснив ракетні удари по Дніпровці та Придолинівці, 7 БПЛА-атак по Гуляйполю, Залізничному, Малинівці, Полтавці, Червоному та Степовому, 9 РСЗВ-обстрілів Оріхова, Новоданилівки, Роботиного, Білогір'я й Малої Токмачки, а також вгатив 5 авіаснарядами по Оріхову, Новодарівці та Малій Токмачці.

Внаслідок артудару загарбників по Малій Токмачці поранення отримала 76 річна жінка.

За добу надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Армія РФ за добу випустила по Херсонщині 514 снарядів

За минулу добу, 15 жовтня, російська армія здійснила 97 обстрілів Херсонської області, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 97 обстрілів, випустивши 514 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, С60, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 40 снарядів", - зазначив він.

За словами Прокудіна, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, будівлю навчального закладу у Бериславському районі, підприємство у Херсонському районі; підприємство у Херсоні.

Через російську агресію одна людина дістала поранення.

Обстріли Донеччини: ворог за добу поранив четверо цивільних

Російські війська минулої доби, 15 жовтня, завдали поранень чотирьом жителям Донецької області, повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької ОВА Ігор Мороз повідомив у Фейсбуці.

"За 15 жовтня росіяни поранили чотирьох жителів Донеччини: двох у Ганнівці, по одному у Нетайловому і Верхньокам'янському", – зазначив він.

Нагадаємо, протягом дня 15 жовтня російські окупанти обстрілювали низку областей України. Найбільше дісталося Херсонській та Дніпропетровській областям, де внаслідок обстрілів було знеструмлено кілька населених пунктів.