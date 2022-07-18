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Окупанти завдали авіаудару Одеської області

Окупанти завдали авіаудару Одеської області

Російські військові завдали авіаудару Одеської області. Про це повідомляє Центр протидії інформації Ради національної безпеки та оборони.

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"Одна ракета збита над морем. Дві потрапили в об'єкт військової інфраструктури. Триває гасіння пожежі. Ще одна потрапила в міст через Дністровський лиман, який ворог продовжує знищувати з квітня, коли міст і не функціонує. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Нагадаємо, 16 липня рано вранці російська армія завдала ракетного удару по Одесі. Ракета потрапила до цивільного об'єкту.

Автор:
Степан Крьока