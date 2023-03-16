- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Росіяни завдали чергових ударів по Донеччині: в ОВА розповіли про наслідки (ФОТО)
Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Донецьку область. Так, за добу 15 березня через атаки окупантів одна людина загинула і 11 дістали поранення.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Протягом дня росіяни вели інтенсивний вогонь по Костянтинівці: обстріляли місто з Торнадо-С та Ураганів. Поранено 6 людей, пошкоджено школу, 5 багатоповерхівок, 20 приватних будинків і 11 цивільних автівок", - зазначив він.
Також під удар зі Смерчів потрапила Українка Покровської громади, там обійшлося без постраждалих.Підписуйтеся на наш YouTube канал
На Волноваському напрямку вночі рашисти обстріляли Богоявленку, також обійшлося без жертв.
На Донецькому напрямку внаслідок обстрілів поранено людину у Курахівській громаді, у Мар’їнській громаді пошкоджено приватний будинок. Комишівка Новогродівської громади зазнала ракетного удару, там пошкоджено житловий будинок, обійшлося без постраждалих.
На Горлівському напрямку внаслідок обстрілів одна людина поранена в Іллінівці, також там пошкоджено 3 приватних будинки, дитсадок та інклюзивно-ресурсний центр.
Відомо також про щонайменше одного загиблого і одного пораненого цивільного у Бахмуті – місто тримає оборону, незважаючи на безупинні ворожі атаки та обстріли.
На Лисичанському напрямку легкі поранення отримали дві людини у Званівці – там пошкоджено приватні будинки на трьох вулицях.
Нагадаємо, за добу 14 березня російські загарбники обстрілами Донеччини вбили одного жителів регіону та поранили ще 16.