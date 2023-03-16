Росіяни завдали чергових ударів по Донеччині: в ОВА розповіли про наслідки (ФОТО)

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Донецьку область. Так, за добу 15 березня через атаки окупантів одна людина загинула і 11 дістали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Протягом дня росіяни вели інтенсивний вогонь по Костянтинівці: обстріляли місто з Торнадо-С та Ураганів. Поранено 6 людей, пошкоджено школу, 5 багатоповерхівок, 20 приватних будинків і 11 цивільних автівок", - зазначив він.

Наслідки обстрілів. Фото: Facebook Павла Кириленка.

Також під удар зі Смерчів потрапила Українка Покровської громади, там обійшлося без постраждалих.

На Волноваському напрямку вночі рашисти обстріляли Богоявленку, також обійшлося без жертв.

Наслідки обстрілів. Фото: Facebook Павла Кириленка.

На Донецькому напрямку внаслідок обстрілів поранено людину у Курахівській громаді, у Мар’їнській громаді пошкоджено приватний будинок. Комишівка Новогродівської громади зазнала ракетного удару, там пошкоджено житловий будинок, обійшлося без постраждалих.

На Горлівському напрямку внаслідок обстрілів одна людина поранена в Іллінівці, також там пошкоджено 3 приватних будинки, дитсадок та інклюзивно-ресурсний центр.

Відомо також про щонайменше одного загиблого і одного пораненого цивільного у Бахмуті – місто тримає оборону, незважаючи на безупинні ворожі атаки та обстріли.

На Лисичанському напрямку легкі поранення отримали дві людини у Званівці – там пошкоджено приватні будинки на трьох вулицях.

Нагадаємо, за добу 14 березня російські загарбники обстрілами Донеччини вбили одного жителів регіону та поранили ще 16.