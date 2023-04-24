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Окупанти завдали численних ударів по Запорізькій області. Є руйнування

обстріли запорізької області, атаки росії
Фото: Facebook Запорізької обласної державної адміністрації

Російські війська за добу, 23 квітня, атакували Оріхів, Гуляйполе, Рівнопілля та ще 17 міст і сіл Запорізької області з різних видів озброєння.

Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

Загалом за день загарбники здійснили 94 артобстріли, один ракетний, 4 авіаудари, 3 із РСЗВ та 10 із застосуванням БПЛА.

ОВА зафіксувала нові руйнування цивільної інфраструктури. Зокрема, російські війська завдали ударів по житлових будинках, складських приміщеннях агропідприємства. Також росіяни понівечили майно цивільних, але в ОВА не уточнюють, про що саме йдеться.

Інформація про постраждалих серед мирних жителів не повідомляється.

Нагадаємо, що двоє людей загинуло 20 квітня внаслідок обстрілу російськими військовими села Мала Токмачка Пологівського району. Напередодні цього, внаслідок обстрілу було повністю зруйновано приватний житловий будинок у прифронтовому місті Гуляйполе Запорізької області.

Автор:
Віта Молодан