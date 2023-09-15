Окупанти завдали чотири авіаудари по Харківщині

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Протягом доби окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, по області авіаударів окупантів зазнали селища Стрілеча Харківського району, Плетенівка Чугуївського району, Степова Новоселівка, Котлярівка Куп’янського району.

Під ворожий обстріл та міномет потрапили населені пункти Кучерівка, Кислівка, Іванівка, Синківка, Берестове Куп’янського району, а також Нескучне Харківського району, Нестерне, Охримівка, Бударки Чугуївського району.

Крім того, внаслідок артилерійського обстрілу місті Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено 5 приватних будинків.

Також у селі Подоли Куп‘янського району стався ворожий обстріл, внаслідок якого пошкоджено приватне домоволодіння.

А у місті Вовчанськ Чугуївського району внаслідок обстрілу горіла господарча споруда приватного домоволодіння.

Як повідомив очільник області, постраждалих серед цивільного населення немає.

"Ворог продовжує підтримувати групу військ, що охороняє державний кордон. Війська противника проводять активні підривні заходи у прикордонних районах з метою запобігання розгортання українських військ, противник збільшує щільність мінних полів вздовж державного кордону в Бєлгородській області", - зазначив Синєгубов.

Напередодні армія РФ нанесла понад 13 артилерійських та мінометних ударів по цивільній інфраструктурі прикордонних районів.