Окупанти завдали чотири ракетні удари по Костянтинівці: влучили в центр розміщення переселенців (ФОТО)

Чотири ракетні удари по місту Костянтинівка Донецької області завдали 29 грудня російські окупаційні війська. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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З них дві ракети влучили в інтернат, де зараз розташований центр розміщення переселенців. На момент удару там перебували 42 людини. За попередньою інформацією, є один поранений.

Дві інші ракети, за словами керівника області, влучили поблизу колишнього кінотеатру та у двір гуртожитку — в будівлях пошкоджені вікна, але ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що до цього про обстріл Костянтинівки повідомлялося 2 грудня. Тоді ніхто не постраждав, але в місті було пошкоджено три адмінбудівлі та дві триповерховівки.

Зазначимо також, що в ході постійних обстрілів в Донецькій області російські війська 22 грудня обстріляли Часів Яр, Курахове та Краматорськ: в останньому було зруйновано школу. 25 грудня Краматорськ було обстріляно знову: тоді загарбники влучили в одне з промислових підприємств.