Окупанти завдали чотири удари по Дружківці: вщент зруйновано школу (ВІДЕО)

Окупаційні війська завдали 30 серпня чотири удари по місту Дружківка Донецької області, завдавши, відповідно, руйнувань чотирьом закладам. Про це повідомляє обласна військова адміністрація.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Школа №8 знищена вщент. Вона була нещодавно відремонтована і готувалася розпочати навчальний процес 1 вересня", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, зазначається, що від російських обстрілів постраждала ще одна школа школи, палац спорту та палац культури. За попередньою інформацією, жертв серед цивільних немає.

"Немає жодного місця на Донеччині, безпечного від російської зброї. Вони будуть нищити все, до чого дотягнуться. В таких обставинах залишатися в області не можна! Прилетіти може будь-куди. Евакуюйтесь, поки є така можливість! Держава забезпечує безкоштовну евакуацію до безпечних регіонів України", - підкреслюють у ОВА.

Зазначимо також, що за даними Донецької ОВА, внаслідок обстрілів окупантів 29 серпня загинуло принаймні дві мирні людини (у Роздольному та Північному), а ще четверо отримали поранення. Попереднього ж дня встановлено загибель відразу восьми мирних мешканців області (чотирьох у Бахмуті, двох у Райгородку, однієї людини у Тетянівці та однієї у Миколаївці), а ще сім людей отримали поранення.