Окупанти завдали чотирьох авіаударів по Авдіївці (ФОТО)

Російські окупанти завдали чотирьох авіаударів по Авдіївці Донецької області. Про це в пʼятницю, 17 березня, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, обійшлося без жертв.

Також Єрмак додав, що обстріли міста відбуваються фактично цілодобово.

"Бої за Авдіївку тривають", – додав очільник ОП.

Наслідки російського обстрілу Авдіївки, 17 березня 2023. Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Нагадаємо, що протягом 16 березня війська РФ обстрілами Донеччини вбили двох жителів регіону та поранили ще вісьмох. Загиблих зафіксовано в Торецьку та Красногорівці.

Того дня ворог, зокрема, завдав двох ударів і по Костянтинівці Донецької області, застосувавши касетні боєприпаси з реактивних систем залпового вогню "Ураган". Внаслідок обстрілу було поранено шістьох цивільних.