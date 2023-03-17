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Окупанти завдали чотирьох авіаударів по Авдіївці (ФОТО)
Російські окупанти завдали чотирьох авіаударів по Авдіївці Донецької області. Про це в пʼятницю, 17 березня, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
За його словами, обійшлося без жертв.
Також Єрмак додав, що обстріли міста відбуваються фактично цілодобово.
"Бої за Авдіївку тривають", – додав очільник ОП.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що протягом 16 березня війська РФ обстрілами Донеччини вбили двох жителів регіону та поранили ще вісьмох. Загиблих зафіксовано в Торецьку та Красногорівці.
Того дня ворог, зокрема, завдав двох ударів і по Костянтинівці Донецької області, застосувавши касетні боєприпаси з реактивних систем залпового вогню "Ураган". Внаслідок обстрілу було поранено шістьох цивільних.