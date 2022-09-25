Окупанти завдали масованого ракетного удару по Запоріжжю

Вночі 25 вересня армія країни-агресора РФ нанесла ракетний удар по Запоріжжю. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури, відомо про трьох поранених.

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Обласний центр знову став мішенню ворога. Окупант завдав масованого ракетного удару. За попередньою інформацією було близько 10 прильотів", - зазначив Старух.

За його словами, удари ворожих ракет зафіксовані одразу в декількох районах міста Запоріжжя та селі біля обласного центру в Запорізькому районі.

Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. В одному з районів знеструмлена електропідстанція.

Інформація щодо постраждалих з’ясовується. Наразі відомо щодо трьох поранених.

Зазначимо, останніми днями Запоріжжя під постійним ворожим огнем.

Так, 24 вересня одна ворожа ракета влучила в житловий сектор обласного центру та викликала пожежу в багатоповерховому будинку. Одна людина загинула, 7 людей поранено.

А в ніч на 23 вересня армія країни-агресора РФ випустила по Запоріжжю 10 ракет. Ворог поцілив в об’єкти інфраструктури.