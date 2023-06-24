Окупанти вдарили ракетами по Харкову (ФОТО)

Російські війська в ніч проти 24 червня завдали ракетних ударів по Харкову та області. Загарбники атакували місто ракетами С-300. Внаслідок ударів зафіксували руйнування.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Фото: Офіс генпрокурора Фото: Офіс генпрокурора Фото: Офіс генпрокурора Фото: Офіс генпрокурора Фото: Офіс генпрокурора

Одна ракета влучила в землю в промисловій зоні Холодногірського району, вибухова хвиля та уламки пошкодили 10 легкових автомобілів. Друга ракета влучила в землю в Слобідському районі. Пошкоджена газова труба, вибиті вікна сусідньої будівлі, сталася пожежа. Попередньо, без постраждалих.

За процесуального керівництва Слобідської та Новобаварської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

В області окупанти атакували прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів області. У селі Вільхуватка Куп'янського району пошкоджено будівлю магазину.

У Вовчанську пошкоджено будівлі м'ясокомбінату, сталася пожежа. Внаслідок мінометного обстрілу смт Вільча Чугуївського району, пошкоджено приватне домоволодіння.

У селі Чернещина Ізюмського району в результаті артилерійського обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди.

Попередньої доби окупанти продовжували обстрілювати населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів області. Тоді зафіксували численні руйнування. До цього внаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району було пошкоджено будівлі м'ясокомбінату, житлові будинки та господарчі споруди.