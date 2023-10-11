АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бізнесмени на фронті Бізнесмени на фронті
Топ-10 аптек Києва Топ-10 аптек Києва
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Окупанти завдали ракетних та авіаударів по Запорізькій області: в ОВА розповіли про наслідки

війна
Фото: пресслужба Запорізької ОВА

Армія країни-агресора РФ продовжує гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 10 жовтня ворог здійснив 127 ударів по 25 населеному пункту.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, 101 артобстріл прийшовся по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Білогір'я, Малинівки, Степногірська, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Лобкового, Лук'янівського та інших міст і сіл на лінії вогню.

Окупанти також здійснили ракетний удар по селу Надія, 4 авіаудари по Оріхову, Роботиному та Малій Токмачці, 6 РСЗВ-обстрілів Новоданилівки, Роботиного й Малої Токмачки, а також 15 БПЛА-атак по Левадному, Роботиному, Чарівному, Новоіванівці, Темирівці, Новоданилівці та Малим Щербакам.

За добу надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. 

Як повідомив очільник області, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, напередодні внаслідок артудару по Біленькому загинула жінка 46 років й 71-річний чоловік. Також поранення отримали 30-річний чоловік та 35-річна жінка.

Автор:
Світлана Манько