Окупанти завдали ракетних та авіаударів по Запорізькій області: в ОВА розповіли про наслідки

Армія країни-агресора РФ продовжує гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 10 жовтня ворог здійснив 127 ударів по 25 населеному пункту.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, 101 артобстріл прийшовся по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Білогір'я, Малинівки, Степногірська, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Лобкового, Лук'янівського та інших міст і сіл на лінії вогню.

Окупанти також здійснили ракетний удар по селу Надія, 4 авіаудари по Оріхову, Роботиному та Малій Токмачці, 6 РСЗВ-обстрілів Новоданилівки, Роботиного й Малої Токмачки, а також 15 БПЛА-атак по Левадному, Роботиному, Чарівному, Новоіванівці, Темирівці, Новоданилівці та Малим Щербакам.

За добу надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Як повідомив очільник області, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, напередодні внаслідок артудару по Біленькому загинула жінка 46 років й 71-річний чоловік. Також поранення отримали 30-річний чоловік та 35-річна жінка.