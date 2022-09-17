Окупанти завдали ракетного удару по Чугуєву

Російські військові завдали ракетного удару по Чугуєву Харківської області. В результаті постраждала дівчинка 11 років, її госпіталізували до медичної установи.

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За попередніми даними, через атаку є пошкодження критичної інфраструктури, приватного сектору, підприємства, автозаправної станції.

На місцях працюють всі профільні служби, детальна інформація про наслідки ракетного удару уточнюється.

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Цього ж дня, близько другої год ночі, окупанти вдарили по Індустріальному району Харкова, зафіксували 2 ракетні влучання.

Внаслідок ударів виникла пожежа на одному з підприємств, рятувальники ліквідували пожежу. У ході огляду місць вибухів було встановлено тип ракети 5В55 ЗРК "С-300".

Харківська область щоденно потрапляє під ворожий вогонь. 16 вересня від російських атак постраждали Слобідський та Київський райони міста.