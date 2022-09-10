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Окупанти завдали ракетних ударів по Дніпропетровщині
Вночі 10 вересня росіяни атакували одразу три райони Дніпропетровської області - Дніпровський, Нікопольський та Синельниківський.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"На Дніпровський скерували дві крилаті ракети. Одну наша ППО збила. Інша влучила в об'єкти промислової інфраструктури. Там зайнялися виробничі будівлі, склади та обладнання. Вогнеборці полум’я уже приборкали. Люди не постраждали", - зазначив Резніченко.
За його словами, Нікопольський район армія країни-агресора РФ накрила вогнем двічі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"По Нікополю та Марганецькій громаді гатила ворожа важка артилерія. Людей не зачепило", - зауважив очільник ОВА.
Крім того, по Синельниківському району на ранок ударили кілька російських ракет.
"Люди неушкоджені. Понівечено місцеве фермерське господарство. Інформація щодо наслідків уточнюється", - повідомив Резніченко.
Зазначимо, армія країни-агресора РФ не припиняє терор Дніпрпетровської області. В ніч на 9 вересня від ворожого вогню потерпав Нікопольський район.