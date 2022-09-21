Окупанти завдали ракетних ударів по трьох районах Запоріжжя. Є постраждалі

Війська Російської Федерації в другій половині дня 21 вересня запустили п'ять ракет по трьох районах Запоріжжя, повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

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Ціллю ворога стали об’єкти інфраструктури та будинки приватного сектору. Два снаряди влучили в поле на околицях міста.

"Відомо щодо трьох постраждалих. Одного з них ушпиталено з діагнозом контузія, його стан стабільний", — уточнив Старух.

Минулого разу про удари по Запоріжжю повідомлялося 19 вересня. Тоді було зафіксовано вісім прильотів, мішенню стали об’єкти інфраструктури. До цього окупанти завдали удару по Запоріжжю у ніч проти 15 вересня. Зафіксовано прильот поруч з одним з інфраструктурних підприємств міста.