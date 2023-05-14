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Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та області — дві людини постраждали

атаки на харківську область, обстріл харківської області
Наслідок удару по Харківській області. Фото: Facebook Синєгубова

В ніч на 14 травня російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Харкову. У Новобаварському районі міста пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури, будівлю гуртожитку та багатоквартирний житловий будинок. За попередньою інформацією загарбники застосували ЗРК С-300 для нанесення ударів.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Під ворожий вогонь також потрапило смт Золочів: дві ракети влучили в землю між житловими будинками. Вибухова хвиля вибила вікна у будинках, зруйновано 2 гаражі.

Фото 2 — Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та області — дві людини постраждали
 Фото: Facebook Синєгубова 

Протягом доби загалом Харківська область була ціллю російських атак. Ворог з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілював населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області.

У селі Хатнє Куп'янського району окупанти пошкодили щонайменше 4 приватні житлові будинки — виникла пожежа. Внаслідок атаки дістала поранення та була госпіталізована 43-річна жінка.

Також у селі Огірцеве Чугуївського району пошкоджено житловий будинок, 61-річний чоловік отримав осколкові поранення, його госпіталізували. У Вовчанську внаслідок обстрілів пошкоджено щонайменше 3 житлові будинки.

Синєгубов зауважив, що в регіоні триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 10 га території та знешкодили 117 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, російські окупанти, напередодні вранці 13 травня, обстріляли Куп‘янський і Чугуївський райони Харківщини, внаслідок чого пʼятеро цивільних отримали поранення. 

До цього протягом дня 12 травня росіяни обстріляли населені пункти Ізюмського, Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Зокрема, ворог атакував село Чернещина, пошкодивши будівлі ферми – там загинув 30-річний працівник.

Автор:
Віта Молодан