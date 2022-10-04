Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову: загинула жінка

Вночі 4 жовтня армія країни-агресора РФ нанесла ракетні удари по Харкову. Під ударом опинилися промисловий та інфраструктурний об'єкти.

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Про це повідомив голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов.

"Після півночі 1 ракета вдарила по підприємству у Холодногірському районі. Виникла пожежа, попередньо - постраждалих немає", - зазначив Синєгубов.

Крім того, у Новобаварському районі ракетний удар пошкодив критичну інфраструктуру. Також виникла пожежа. Рятувальники локалізували наслідки.

На жаль, загинула 46-річна жінка.

"На місцях влучань працюють правоохоронці та фіксують злочини окупантів", - підкреслив Синєгубов.

Також пресслужба "Укрзалізниці" повідомила, що у результаті ракетного удару знеструмлена мережа.

"Проте затримки поїздів — мінімальні, рейс №164 Київ — Харків прибув до Харкова із затримкою в 9 хвилин, а наступний поїзд №725 Харків — Київ відправиться за графіком о 8:28", - йдеться у повідомленні УЗ.

У компанії додали, що приміське сполучення регіоном продовжується у всіх напрямках, проте можливі затримки поїздів орієнтовно до 30 хвилин. Харківський вокзал освітлений та продовжує працювати в штатному режимі.

Нагадаємо, 27 вересня армія країни-агресора вдарила по Харкову ракетами С-300. Були пошкоджені об'єкти інфраструктури.