Окупанти завдали ракетного удару по центру Харкова

Вночі 27 серпня росіяни завдали підступного ракетного удару по центру Харкова. Протягом минулої доби ворог продовжував обстріли Чугуївського, Богодухівського, Ізюмського та Харківського районів області

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Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Близько 2 ночі дві ракети вдарили в дорогу в Київському та Основ'янському районах Харкова. Пошкодження отримали навколишні будинки. В Основ'янському районі один з осколків влучив у вікно квартири, 61-річна жінка отримала ушкодження. Госпіталізації не потребувала", - зазначив очільник області.

За його словами, наразі на місцях ударів тривають пошуково-рятувальні роботи. Інформація уточнюється.

Крім того, протягом минулої доби ворог продовжував обстріли Чугуївського, Богодухівського, Ізюмського та Харківського районів області. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, цивільні промислові об'єкти, сталися пожежі.

В Харківському районі один з російських снарядів влучив у трактор в полі. Загинув 71-річний чоловік. В Ізюмському районі через обстріли загорівся склад з насінням соняшника. Близько 500 тонн соняшника вдалося врятувати.

"На лінії зіткнення ворог продовжує обстріли наших позицій зі ствольної та реактивної артилерії. Російські окупанти намагалися йти в наступ в напрямку Дементіївки, але під вогнем наших захисників відступили з втратами", - повідомив Синєгубов.

Зазначимо, напередодні росіяни обстріляли Харків ракетами "Калібр" та касетними боєприпасами.