Окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині: сталася пожежа (ФОТО)

Російські окупаційні війська продовжують терор мирного населення Дніпропетровської області. Вночі 7 серпня армія РФ вдарила по Покровській громаді Синельниківського району ракетою.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Цієї ночі ворог вдарив по області ракетою. Вибух пролунав у Синельниківському районі", - зазначив Лисак.

За його словами, виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. Інші наслідки атаки з'ясовуються.

Як повідомив очільник області, минулося без загиблих та постраждалих.

Крім того, вранці російська армія обстріляла Мирівську громаду, що на Нікопольщині. Туди прилетіли снаряди з важкої артилерії. Інформація про наслідки обстрілу уточнюється.

Нагадаємо, протягом ночі 4 серпня ворог п’ять разів обстріляв Нікопольщину. Під обстріли потрапив сам Нікополь, а також Червоногригорівська та Мирівська громади.