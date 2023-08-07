АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЄБРР - бізнесу ЄБРР - бізнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині: сталася пожежа (ФОТО)

Через ракетний удар виникла пожежа. Фото: Дніпропетровської ОВА
Через ракетний удар виникла пожежа. Фото: Дніпропетровської ОВА

Російські окупаційні війська продовжують терор мирного населення Дніпропетровської області. Вночі 7 серпня армія РФ  вдарила по Покровській громаді Синельниківського району ракетою. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Цієї ночі ворог вдарив по області ракетою. Вибух пролунав у Синельниківському районі", - зазначив Лисак.

За його словами, виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. Інші наслідки атаки з'ясовуються.

Фото 2 — Окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині: сталася пожежа (ФОТО)
Фото 3 — Окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині: сталася пожежа (ФОТО)

Як повідомив очільник області, минулося без загиблих та постраждалих.

Крім того, вранці російська армія обстріляла Мирівську громаду, що на Нікопольщині. Туди прилетіли снаряди з важкої артилерії. Інформація про наслідки обстрілу уточнюється.

Нагадаємо, протягом ночі 4 серпня ворог п’ять разів обстріляв Нікопольщину. Під обстріли потрапив сам Нікополь, а також Червоногригорівська та Мирівська громади.

Автор:
Світлана Манько