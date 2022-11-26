26 листопада вдень російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру.

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Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

"За попередніми даними, після прильоту, міські комунікації та інфраструктура не постраждали. Є автоматичне відключення декількох ТП", - зазначив Філатов.

За його словами, подробиці обстрілу та інформацію про жертви надасть військова адміністрація.

На місці події працюють рятувальники.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, на зараз відомо про 7 частково зруйнованих приватних будинків. Вибух спричинив пожежу.

Попередньо, постраждала жінка. Її витягли з-під завалів та доставили до лікарні.

Зазначимо, під час оголошеної повітряної тривоги у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі повідомляють про дим у місті.