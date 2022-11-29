Окупанти завдали ракетного удару по Дніпру

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпропетровської області. В ніч на 29 листопада окупанти атакували Дніпро та Нікопольщину.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"За уточненою інформацією, росіяни атакували Дніпро чотирма ракетами. Серйозні руйнування і пожежа, яку вогнеборці уже загасили. Минулося без загиблих та поранених", - зазначив він.

За його словами, окупанти поцілили у приватне підприємство.

Резніченко повідомив, що Нікопольський район російські окупаційні війська обстріляли з "Ураганів" та важкої артилерії. Під ворожий приціл потрапила Червоногригорівська громада, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, в ніч на 28 листопада окупанти обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Нікопольщину.