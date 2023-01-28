Окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці: троє загиблих

Вранці 28 січня армія країни-агресора РФ нанесла ракетний удар по Костянтинівці Донецької області. Троє цивільних людей загинуло, щонайменше двоє поранено.

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Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Троє цивільних загинуло, щонайменше двоє поранено від ракетного удару, якого завдали російські окупанти по Костянтинівці сьогодні вранці", - зазначив Кириленко.

За його словами, окупанти стріляли по житловому кварталу, пошкодили 4 багатоповерхівки, готель, гаражі та цивільні автівки.

"На місці трагедії працюють рятувальники та правоохоронці - допомагають людям та ретельно документують черговий злочин російських окупантів на нашій землі - зло неодмінно буде покаране", - додав очільник області.

Зазначимо, російсьій війська ввечері 27 січня обстріляли з реактивних систем залпового вогню місто Часів Яр Донецької області.