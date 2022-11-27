Окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу

Вранці 27 листопада армія країни-агресора РФ нанесла ракетний удар по Кривому Рогу. Дві російські ракети ударили по об’єкту транспортної інфраструктури

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"У нас "прильоти" у Кривому Розі. Дві російські ракети ударили по об’єкту транспортної інфраструктури", - зазначив Резніченко.

За словами очільника області, на місці події серйозні руйнування.

Всі деталі з’ясовуються.