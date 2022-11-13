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Окупанти завдали ракетного удару по Кураховому
Армія країни-агресора РФ 13 листопада посеред дня нанесла ракетний удар по Кураховому Донецької області. Ракета влучила у двоповерховий будинок.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко
"Ракетного удару по Кураховому завдали росіяни сьогодні посеред дня. Одна людина дістала поранення. На щастя, обійшлося без загиблих", - зазначив Кириленко.
За його словами, ракета влучила у двоповерховий будинок, ударом пошкоджено ще 2 житлових будинки по сусідству та адмінбудівлю.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Він наголосив, що уся вільна територія Донеччини наскрізь прострілюється російською зброєю. Прилетіти може будь-куди і будь-коли.
"Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь!", - підкреслив Кириленко.
Нагадаємо, війська Російської Федерації ввечері 8 листопада завдали ракетного удару по житловому сектору в Краматорську Донецької області.