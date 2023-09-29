Окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву: влучили в об’єкт інфраструктури

Російські окупаційні війська у ніч проти 29 вересня здійснили ракетний удар по місту Миколаїв. Є влучання в об’єкт інфраструктури.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Зранку, 29 вересня, близько 04:13 місто Миколаїв зазнало ракетного удару. Влучання відбулось в об’єкт інфраструктури на околицях міста", - зазначив Кім.

За його словами, внаслідок ворожої атаки відбулось займання сухої трави. Пожежу вогнеборці вже загасили.

Наразі детальна інформація щодо наслідків удару уточнюється.

Крім того, протягом минулої доби ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.

"Сьогодні вранці ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади. Внаслідок обстрілу виникла пожежа сухої трави на відкритій території житлового сектору. Пожежу ліквідовано, без жертв, постраждалих та руйнувань", - додав Кім.