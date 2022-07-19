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Окупанти завдали ракетного удару по Одеській області
Російські військові завдали ракетного удару по Одеській області. Через обстріл 6 людей поранено. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації ради національної безпеки та оборони.
"Війська Росії випустили по області 7 крилатих ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. Одну з них збили сили протиповітряної оборони, шість потрапили по мирному селу", - сказано в повідомленні з посиланням на Оперативне командування "Південь"
Згідно з повідомленням, обстріл зруйнував 3 приватні будинки та будівлі у дворах, спалахнула пожежа. Пошкодження зазнали ще кілька приватних садиб, автомобілі, школа, будинок культури.
Рятувальники оперативно загасили пожежу на площі 300 квадратних метрів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Пізніше було опубліковано наслідки ракетного удару.
Нагадаємо, 18 липня російські військові завдали авіаудару на Одещині.