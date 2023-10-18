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Окупанти завдали ракетного удару по околицях Дніпра: є загиблі та поранені (ФОТО)
Російські окупаційні війська 18 жовтня ударили ракетами по приватному сектору на околицях Дніпра, є загиблі і постраждалі.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, ворог поцілив по приватних будинках у селі Обухівка у Дніпровському районі.
Попередньо відомо, що загинула 31-річна жінка. Четверо людей постраждали.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також відомо про 8 пошкоджених будинків.
Наразі наслідки атаки уточнюються.
На місці події працюють рятувальники, поліцейські, медична служба. Пораненим надають допомогу.
Нагадаємо, вночі 18 жовтня армія країни-агресора РФ здійснила 6 ракетних ударів по Запоріжжю. Окупанти влучили у багатоповерховий будинок, в результаті чого дві людини загинули, 4 поранені, ще троє вважаються зниклими безвісти.