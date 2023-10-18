Окупанти завдали ракетного удару по околицях Дніпра: є загиблі та поранені (ФОТО)

Російські окупаційні війська 18 жовтня ударили ракетами по приватному сектору на околицях Дніпра, є загиблі і постраждалі.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, ворог поцілив по приватних будинках у селі Обухівка у Дніпровському районі.

Попередньо відомо, що загинула 31-річна жінка. Четверо людей постраждали.

Також відомо про 8 пошкоджених будинків.

Наразі наслідки атаки уточнюються.

На місці події працюють рятувальники, поліцейські, медична служба. Пораненим надають допомогу.

Нагадаємо, вночі 18 жовтня армія країни-агресора РФ здійснила 6 ракетних ударів по Запоріжжю. Окупанти влучили у багатоповерховий будинок, в результаті чого дві людини загинули, 4 поранені, ще троє вважаються зниклими безвісти.