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Окупанти завдали ракетного удару по околицях Дніпра: є загиблі та поранені (ФОТО)

Обухівка
Росіяни вдарили по приватних будинках. Фото: пресслужба МВС

Російські окупаційні війська 18 жовтня ударили ракетами по приватному сектору на околицях Дніпра, є загиблі і постраждалі.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, ворог поцілив по приватних будинках у селі Обухівка у Дніпровському районі.

Попередньо відомо, що загинула 31-річна жінка. Четверо людей постраждали.

Також відомо про 8 пошкоджених будинків. 

Фото 2 — Окупанти завдали ракетного удару по околицях Дніпра: є загиблі та поранені (ФОТО)
Фото 3 — Окупанти завдали ракетного удару по околицях Дніпра: є загиблі та поранені (ФОТО)
Фото 4 — Окупанти завдали ракетного удару по околицях Дніпра: є загиблі та поранені (ФОТО)
Фото 5 — Окупанти завдали ракетного удару по околицях Дніпра: є загиблі та поранені (ФОТО)

Наразі наслідки атаки уточнюються.

На місці події працюють рятувальники, поліцейські, медична служба. Пораненим надають допомогу.

Нагадаємо, вночі 18 жовтня армія країни-агресора РФ здійснила 6 ракетних ударів по Запоріжжю. Окупанти влучили у багатоповерховий будинок, в результаті чого дві людини загинули, 4 поранені, ще троє вважаються зниклими безвісти.

Автор:
Світлана Манько