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Окупанти завдали ракетного удару по Полтавщині в роковини обстрілу ТЦ: влучили в дачний кооператив

Ракета
Ракета. Фото: Головне управління розвідки Міноборони України

Російські окупанти вдень 27 червня атакували Полтавську область ракетами X-22, влучивши в дачний кооператив у Кременчуцькому районі. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Він зазначив, що за попередніми даними, обійшлося без жертв. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не зафіксовано. 

"Деталі уточнюємо", – додав чиновник.

Своєю чергою речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат поінформував, що під час сьогоднішньої повітряної тривоги з російського аеродрому злітали бомбардувальники Ту-22м3, які є носіями ракет Х-22.

У повітряному просторі країни-агресорки було помічено щонайменше два літаки і як мінімум дві ракети було зафіксовано під час денної атаки. Швидкість ракети Х-22 перевищує 4000 км/год.

Нагадаємо, рівно рік тому, 27 червня 2022, росіяни завдали удару по торговельному центру "Амстор" у Кременчуці, також застосувавши ракети Х-22. Тоді загинули 22 цивільних, ще десятки людей постраждали.

Автор:
Артем Ющенко