Окупанти завдали ракетного удару по психіатричній лікарні в Донецькій області

Російські війська в ніч на 7 вересня завдали ракетного удару по психіатричній лікарні у Краматорську Донецської області. Про це в Facebook повідомив міський голова Олександр Гончаренко.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Бадьорого ранку. Наслідки ракетного удару окупантів по психіатричній лікарні у Краматорську. Без жертв, але серйозні руйнування закладу", — розповів мер.

Чи знаходилися люди в будівлі під час удару, він не уточнив. Ймовірно, пацієнтів вже евакуювали, так як в Донецькій області триває обов'язкова евакуація.

Втім, будівля лікарні сильно постраждала — частина зруйновна повністю.

Цього ж дня армія країни-агресора РФ обстріляла місто Слов’янськ у Донецькій області. Пошкоджено школу і житловий будинок, під завалами якого можуть бути люди. Від ударної хвилі дісталося й сусіднім будинкам, вибиті шибки, обірвані дроти.