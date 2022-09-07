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Окупанти завдали ракетного удару по психіатричній лікарні в Донецькій області

Окупанти завдали ракетного удару по психіатричній лікарні в Донецькій області

Російські війська в ніч на 7 вересня завдали ракетного удару по психіатричній лікарні у Краматорську Донецської області. Про це в Facebook повідомив міський голова Олександр Гончаренко.

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"Бадьорого ранку. Наслідки ракетного удару окупантів по психіатричній лікарні у Краматорську. Без жертв, але серйозні руйнування закладу", — розповів мер.

Фото 2 — Окупанти завдали ракетного удару по психіатричній лікарні в Донецькій області
Фото 3 — Окупанти завдали ракетного удару по психіатричній лікарні в Донецькій області
Фото 4 — Окупанти завдали ракетного удару по психіатричній лікарні в Донецькій області
Фото 5 — Окупанти завдали ракетного удару по психіатричній лікарні в Донецькій області
Фото 6 — Окупанти завдали ракетного удару по психіатричній лікарні в Донецькій області
Фото 7 — Окупанти завдали ракетного удару по психіатричній лікарні в Донецькій області

Чи знаходилися люди в будівлі під час удару, він не уточнив. Ймовірно, пацієнтів вже евакуювали, так як в Донецькій області триває обов'язкова евакуація.

Втім, будівля лікарні сильно постраждала — частина зруйновна повністю.

Цього ж дня армія країни-агресора РФ обстріляла місто Слов’янськ у Донецькій області. Пошкоджено школу і житловий будинок, під завалами якого можуть бути люди. Від ударної хвилі дісталося й сусіднім будинкам, вибиті шибки, обірвані дроти.

Автор:
Віта Молодан