Окупанти завдали ракетного удару по судноремонтному заводу на Одещині: є постраждалі

Армія країни-агресора РФ зранку 30 жовтня завдала ракетного удару по судноремонтному заводу в Одеській області. Внаслідок атаки є руйнування та двоє постраждалих.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Зранку російські терористи атакували ракетами Одеський район. Ціллю ворога став судноремонтний завод", - зазначив Кіпер.

За його словами, внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Також пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства.

Крім того, постраждали двоє людей.

"Чоловіка 1961 р.н. та жінку 1966 р.н. у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Їм надається вся необхідна медична допомога", - підкреслив Кіпер.

За даними Сил оборони півдня України, для ранкової атаки по Одещині ворог застосував балістику, імовірно, ракету "Іскандер-М". Росіяни цілеспрямовано били по припортовій інфраструктурі.

Там уточнили, що двоє постраждалих були працівниками заводу.

Нагадаємо, вночі 17 жовтня армія країни-агресора атакувала дронами та ракетами південні регіони України. В Одесі уламки збитих "шахедів" впали у районі яхт-клубу. Пошкоджено приватне майно: школа вітрильного спорту, ангар та декілька цивільних плавзасобів.