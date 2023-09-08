Окупанти завдали ракетного удару по Сумах: зруйновано будинок

Зранку 8 вересня армія країни РФ вдарила по Сумах. Унаслідок ракетного удару зруйновано будинок.

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Про це повідомила Сумська ОВА.

"У Сумах російські терористи завдали ракетного удару по приватному сектору. Зруйновано приватний будинок", - зазначають у Сумській ОВА.

Там додають, що наразі на місці події працюють усі служби. Людям надається необхідна допомога.

Про жертв чи постраждалих внаслідок ворожої атаки в ОВА не повідомляють.

Як повідомляють в ДСНС, зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджень зазнали більше 20 осель та 8 транспортних засобів, виникла пожежа на значній площі.

Під уламками знаходились дві людини. З-під завалів надзвичайники врятували чоловіка (1953 р.н) та жінку (1958 р.н).

Зауважимо, повітряна тривога на Сумщині тривала з 5:34 до 5:56.

Нагадаємо, чотири людини були поранені та одна загинула 2 вересня внаслідок чергового мінометного обстрілу прикордонного міста Середина-Буда на Сумщині з території Росії.