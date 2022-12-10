Окупанти завдали ракетного удару по Сумщині: пошкоджено 20 приватних будинків та багатоповерхівку

9 грудня ввечері, близько 21 години країна-агресор РФ завдала ракетного удару по Великописарівській громаді Сумської області.

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Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Він зазначив, що ракета С-300 розірвалася в центрі населеного пункту та пошкодила 20 приватних будинків, багатоквартирний дім, приміщення пожежної частини, виконавчої служби, відділення банку, 5 магазинів та автомобілі.

Про постраждалих чи загиблих не повідомляється.