Окупанти завдали ракетного удару по Харківщині: зруйновано господарчу споруду

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів з танків, мінометів та артилерії по населених пунктах прифронтових районів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Минулої доби ворог продовжував обстріл мирних населених пунктів Куп'янського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів", - зазначив Синєгубов.

За його словами, близько 22:00 ворог завдав ракетного удару, попередньо із ЗРК С-300, по смт Пісочин Харківського району. Зруйновано господарчу споруду.

Очільник області повідомив, що жертв серед цивільного населення немає.

Також у Куп'янську ворожий снаряд влучив у подвір'я житлового будинку, у Вовчанську також зафіксовано влучання у приватний будинок. Поранення зазнав 49-річний чоловік.

Нагадаємо, у селі Петрівка Золочівської громади від ворожого артобстрілу 22 січня загинула 67-річна жінка.

21 січня обстрілом було пошкоджено молочно-консервний комбінат та два приватні будинки в Куп'янську.

Крім того, руйнувань 21 січня дістала приватна забудова Вовчанська. А у селищі Ветеринарне Дергачівської громади поранення отримав та був госпіталізований 46-річний цивільний чоловік.