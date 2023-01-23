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Окупанти завдали ракетного удару по Харківщині: зруйновано господарчу споруду
Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів з танків, мінометів та артилерії по населених пунктах прифронтових районів.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Минулої доби ворог продовжував обстріл мирних населених пунктів Куп'янського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів", - зазначив Синєгубов.
За його словами, близько 22:00 ворог завдав ракетного удару, попередньо із ЗРК С-300, по смт Пісочин Харківського району. Зруйновано господарчу споруду.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Очільник області повідомив, що жертв серед цивільного населення немає.
Також у Куп'янську ворожий снаряд влучив у подвір'я житлового будинку, у Вовчанську також зафіксовано влучання у приватний будинок. Поранення зазнав 49-річний чоловік.
Нагадаємо, у селі Петрівка Золочівської громади від ворожого артобстрілу 22 січня загинула 67-річна жінка.
21 січня обстрілом було пошкоджено молочно-консервний комбінат та два приватні будинки в Куп'янську.
Крім того, руйнувань 21 січня дістала приватна забудова Вовчанська. А у селищі Ветеринарне Дергачівської громади поранення отримав та був госпіталізований 46-річний цивільний чоловік.